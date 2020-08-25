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25.08.2020 09:51
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Девочка-экоактивистка Грета Тунберг возвращается в школу. Она прогуляла год в защиту климата Швеции

Самая известная в мире экоактивистка решила вернуться в школу. Больше года она игнорировала обучение, спасая мир от жадных политиков и проблем с климатом.

О том, что она рада вернуться в школу, 17-летняя Тунберг написала 24 августа в своем instargam.

«Мой годичный перерыв в школе закончился, так прекрасно наконец вернуться в школу», — уверила она подписчиков, приложив фото, где она на самом экологичном виде транспорта — велосипеде.

Тунберг бросила школу в 2018 году. Она выиграла конкурс статей, посвященных климату, и стала общаться с климатической тусовкой. Там ей рассказали, что неплохо бы устроить школьную забастовку против изменений климата. Идея понравилась подростку, и в августе 2018 года Тунберг, перешедшая в девятый класс, заявила, что не пойдет в школу до парламентских выборов в Швеции 9 сентября. Она требовала от политиков остановить лесные пожары, а также устранить их уже имеющиеся последствия. Три недели Грета провела возле здания парламента Швеции, держа в руках плакат с надписью «Школьная забастовка за климат». Она рассказывала потом журналистам, что учителя поддержали её мнение о климатических проблемах, но не одобрили уход из школы.

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Комментарии (6)

_Igor_
Кто такая Тундер и какое отношение она имеет к Тундберг? Редакция, ну когда кончится это позорище?
aaignat
Усё, не сдаст теперь йэгэ
Vikilein
Фамилию исправьте во второй половине статьи. Какая Тундер?
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