Девочка-экоактивистка Грета Тунберг возвращается в школу. Она прогуляла год в защиту климата Швеции

Самая известная в мире экоактивистка решила вернуться в школу. Больше года она игнорировала обучение, спасая мир от жадных политиков и проблем с климатом.

«Мой годичный перерыв в школе закончился, так прекрасно наконец вернуться в школу», — уверила она подписчиков, приложив фото, где она на самом экологичном виде транспорта — велосипеде.



Тунберг бросила школу в 2018 году. Она выиграла конкурс статей, посвященных климату, и стала общаться с климатической тусовкой. Там ей рассказали, что неплохо бы устроить школьную забастовку против изменений климата. Идея понравилась подростку, и в августе 2018 года Тунберг, перешедшая в девятый класс, заявила, что не пойдет в школу до парламентских выборов в Швеции 9 сентября. Она требовала от политиков остановить лесные пожары, а также устранить их уже имеющиеся последствия. Три недели Грета провела возле здания парламента Швеции, держа в руках плакат с надписью «Школьная забастовка за климат». Она рассказывала потом журналистам, что учителя поддержали её мнение о климатических проблемах, но не одобрили уход из школы.

