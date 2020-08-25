В Купчино рядом с кладбищем нашли мёртвого мужчину. Он лежал голым в кустах

Тело мужчины нашли в зарослях недалеко от некрополя во Фрунзенском районе. Страшную находку петербуржец сделал посреди бела дня.



Как стало известно «Фонтанке» 25 августа, накануне около четырёх дня в полицию обратился горожанин, который заявил, что неизвестный человек лежит в кустах рядом с Ново-Волковским кладбищем со стороны Волковского проспекта.



На место происшествия выехали полицейские. Оказавшись по указанному адресу, они увидели, что там находится обнажённое тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Неподалёку также были обнаружены шорты тёмного цвета. Проводится проверка.

