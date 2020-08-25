На «Сортавале» трое погибли после столкновения с машиной дорожных служб. Водитель проигнорировал предупреждающие знаки

Трое человек погибли и два пострадали в аварии под Петербургом на трассе «Сортавала». «Фольксваген Пассат» врезался в спецтехнику, несмотря на выставленные знаки.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, легковой автомобиль попал в аварию на 18 км «Сортавалы», на территории Всеволожского района Ленобласти. В правом ряду около одиннадцати часов вечера 24 августа работала спецтехника, на дороге обновляли разметку, о чем предупреждали выставленные знаки. По неустановленной пока причине машина врезалась в автомобиль дорожных служб. Водитель и два его пассажира, все мужчины, погибли на месте аварии, их личности пока не установлены. 41-летний и 33-летний дорожные рабочие получили травмы, их увезли в больницу с переломами.