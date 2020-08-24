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24.08.2020 23:11
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12 пациентов с COVID-19 умерли за сутки в Москве

Суточное количество летальных исходов из-за коронавируса в Москве к вечеру 24 августа выросло на 12. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 4 753 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Напомним, что в Петербурге по данным федерального оперштаба противодействию пандемии за минувшие сутки от COVID-19 не умер ни один человек.

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