Легендарный спринтер Усэйн Болт признался, что заболел COVID-19
Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по легкой атлетике Усэйн Болт в Instagram подтвердил, что заразился COVID-19.
«Да, я заразился коронавирусом. Сейчас пребываю дома, никаких симптомов у меня нет. Друзья, берегите себя», — признался ямайский легкоатлет.
34-летний Болт узнал о положительном результате тестирования в понедельник, 24 августа, после чего сразу отправился на самоизоляцию.
За время выступлений Болт установил восемь мировых рекордов. На текущий момент — обладатель мировых рекордов в беге на 100 — 9,58 с; и 200 метров — 19,19 с, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84 с