FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +17
74.42р87.90р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
24.08.2020 22:40
2
Печать

Легендарный спринтер Усэйн Болт признался, что заболел COVID-19

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по легкой атлетике Усэйн Болт в Instagram подтвердил, что заразился COVID-19.

«Да, я заразился коронавирусом. Сейчас пребываю дома, никаких симптомов у меня нет. Друзья, берегите себя», — признался ямайский легкоатлет.

34-летний Болт узнал о положительном результате тестирования в понедельник, 24 августа, после чего сразу отправился на самоизоляцию.

За время выступлений Болт установил восемь мировых рекордов. На текущий момент — обладатель мировых рекордов в беге на 100 — 9,58 с; и 200 метров — 19,19 с, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84 с

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

antuziast
36,84 / 4 =....... барабанная дробь......9,21 !!!!!! Без комментариев ))))
bluxer
тоже мне "каминг-аут". мельчает народ.
Болт, забей. Ляг поспи и все пройдет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний