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24.08.2020 22:12
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Генпрокурор штата Нью-Йорк вызвала сына президента США на допрос

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс 24 августа потребовала от сына президента США Дональда Трампа дать показания в связи с расследованием в отношении компании Trump Organization.

«Я приняла меры, чтобы обязать Trump Organization, и в частности ее исполнительного вице-президента Эрика Трампа, содействовать расследованию, которое проводит мой аппарат в отношении ее финансовой деятельности, — отметила генпрокурор штата. — В течение многих месяцев Trump Organization отказывается в полной мере выполнить требования, которые приводятся в судебных повестках в рамках данного расследования».

Джеймс добавила, что в Trump Organization ранее отказались предоставлять требуемые документы, а ее сотрудники до сих пор не дали показания. Как отмечает газета The New York Times, генпрокурор просит суд в нью-йоркском районе Манхэттен предписать Trump Organization и Эрику Трампу выполнить данные требования.

Генпрокурор штата Нью-Йорк в марте начала расследование в отношении Trump Organization. Компанию подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Бум бейби)
hal9000
И что он не платит по счетам?..еслиб у нас за завышение активов под суд..то кредиты бы некому давать было..да вообще по-моему все завышают при получении всяких ..
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