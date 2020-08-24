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24.08.2020 19:34
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Следующие — Алексиевич и Латушко. Их позвали на допрос по делу о захвате власти в Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко должны явиться на допрос в Следственный комитет республики. Встречу писательнице назначили на завтра.

Как пишет портал TUT.by 24 августа, Латушко просили прийти сегодня же, в десять утра, однако какой-либо информации о том, что допрос состоялся, не поступало. Алексиевич рандеву назначили на 25-е число. Оба входят в президиум координационного совета белорусской оппозиции, ранее допросили Максима Знака, Сергея Дылевского и Лилию Власову. Подробности они рассказать не смогли из-за подписки о неразглашении, все проходят как свидетели.

В президиуме семь человек, кроме перечисленных это еще Мария Колесникова и Ольга Ковалькова. Последнюю вместе с Дылевским утром на проходной тракторного завода задержал ОМОН. Где они находятся, неизвестно до сих пор.

Совет был создан по инициативе официально проигравшей президентские выборы Светланы Тихановской, сама она уехала в Литву и становиться главой государства не планирует. После победы Лукашенко вынужден каждый день слышать с минских улиц «уходи», в городе собираются многотысячные митинги. Действующий президент называет протесты «терками на улицах», самих протестующих — «крысами», обещает омоновцам «разобраться с этими». Для убедительности накануне он взял в руки автомат, нарядил в военное 15-летнего сына Николая и отправился кружить над городом.

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Комментарии (2)

sektor7
Ну что старая, обосралась?
37 год уж ты помнишь точно.
22ilves
Пародия на председателя колхоза VS нобелевского лауреата.
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