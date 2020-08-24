Следующие — Алексиевич и Латушко. Их позвали на допрос по делу о захвате власти в Белоруссии

Как пишет портал TUT.by 24 августа, Латушко просили прийти сегодня же, в десять утра, однако какой-либо информации о том, что допрос состоялся, не поступало. Алексиевич рандеву назначили на 25-е число. Оба входят в президиум координационного совета белорусской оппозиции, ранее допросили Максима Знака, Сергея Дылевского и Лилию Власову. Подробности они рассказать не смогли из-за подписки о неразглашении, все проходят как свидетели.

В президиуме семь человек, кроме перечисленных это еще Мария Колесникова и Ольга Ковалькова. Последнюю вместе с Дылевским утром на проходной тракторного завода задержал ОМОН. Где они находятся, неизвестно до сих пор.

Совет был создан по инициативе официально проигравшей президентские выборы Светланы Тихановской, сама она уехала в Литву и становиться главой государства не планирует. После победы Лукашенко вынужден каждый день слышать с минских улиц «уходи», в городе собираются многотысячные митинги. Действующий президент называет протесты «терками на улицах», самих протестующих — «крысами», обещает омоновцам «разобраться с этими». Для убедительности накануне он взял в руки автомат, нарядил в военное 15-летнего сына Николая и отправился кружить над городом.