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24.08.2020 19:27
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Футбольный «Спартак» наказали закрытием фанатской трибуны на один матч

24 августа Контрольно-дисциплинарный комитет РФС решил наказать столичный «Спартак» закрытием фанатской трибуны на один домашний матч из-за оскорбительных выкриков болельщиков в адрес вратаря «Локомотива», сообщил ТАСС глава комитета Артур Григорьянц.

«Посмотрели несколько видео по данному вопросу, и ни у кого не вызвало сомнений скандирование болельщиками "Спартака" оскорблений в отношении игрока "Локомотива" Гильерме. Было понятно, что это произошло на трибуне B – факты были проверены и установлены. Поэтому наказание следующее: на следующий домашний матч, против "Арсенала", запретить допуск на трибуну B и оштрафовать "Спартак" на 300 тысяч рублей», – сказал он.

По словам Григорьянца, на заседании присутствовали представители «Спартака» и офицера по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе.

В минувшее воскресенье, 23 августа, «Локомотив» проиграл «Спартаку» в столичном дерби со счетом 2:1. Следующий домашний матч «Спартака» состоится 29 августа в рамках шестого тура Российской премьер-лиги.

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Комментарии (3)

Karl_Ivanovich
Лучше бы нас всех наградили снятием этой недокоманды с Чемпионата.
alex-un
Теперь последуют истерика Федуна и его угроза снять "хрюшек" с чемпионата России
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