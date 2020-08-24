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24.08.2020 17:59
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США не увидели «военного вмешательства» РФ в Белоруссии

Замглавы Госдепа США Стивен Биган заявил об отсутствии каких-либо свидетельств «военного вмешательства» России в ситуацию в Белоруссии, передает Reuters.

«Конечно, это было бы крайне нежелательно, но у нас нет никаких свидетельств этому, кроме некоторых публичных заявлений, которые мы слышали», — сказал Биган. «США не могут и не будут определять ход событий в Беларуси, это право белорусского народа», — добавил он.

Заявление прозвучало на встрече чиновника с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Вильнюсе.

Массовые акции протеста проходят в Минске две недели, со дня президентских выборов 9 августа. Белорусы сперва были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли.

Новых выборов в Белоруссии добивается координационный совет оппозиции. Генпрокуратура трактовала это по статье о захвате власти белорусского Уголовного кодекса.

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Комментарии (9)

Александр Смуров
3-я сила это Европа которую США и СССР вместе делили.
vic_5e4cd1938d1a8
И не их собачье дело при любом варианте ... Своими флойдами пусть занимаются ...
260928241
Снимайте санкции с России.
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