США не увидели «военного вмешательства» РФ в Белоруссии

Замглавы Госдепа США Стивен Биган заявил об отсутствии каких-либо свидетельств «военного вмешательства» России в ситуацию в Белоруссии, передает Reuters.
«Конечно, это было бы крайне нежелательно, но у нас нет никаких свидетельств этому, кроме некоторых публичных заявлений, которые мы слышали», — сказал Биган. «США не могут и не будут определять ход событий в Беларуси, это право белорусского народа», — добавил он.
Заявление прозвучало на встрече чиновника с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Вильнюсе.
Массовые акции протеста проходят в Минске две недели, со дня президентских выборов 9 августа. Белорусы сперва были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли.
Новых выборов в Белоруссии добивается координационный совет оппозиции. Генпрокуратура трактовала это по статье о захвате власти белорусского Уголовного кодекса.