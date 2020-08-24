США не увидели «военного вмешательства» РФ в Белоруссии

Замглавы Госдепа США Стивен Биган заявил об отсутствии каких-либо свидетельств «военного вмешательства» России в ситуацию в Белоруссии, передает Reuters.

«Конечно, это было бы крайне нежелательно, но у нас нет никаких свидетельств этому, кроме некоторых публичных заявлений, которые мы слышали», — сказал Биган. «США не могут и не будут определять ход событий в Беларуси, это право белорусского народа», — добавил он.

Заявление прозвучало на встрече чиновника с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Вильнюсе.