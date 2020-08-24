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24.08.2020 16:01
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Макгрегор победил Нурмагомедова в рейтинге бойцов-миллионеров

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов занял лишь третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых бойцов смешанных единоборств. Как сообщает газета Daily Mail в понедельник, 24 августа, первое место занял ирландец Конор Макгрегор, заработавший 11,98 млн долларов.

На второй строчке — Алистар Оверим (Нидерланды) с доходом 8,67 млн долларов. Вслед за ним расположился Хабиб Нурмагомедов с 8,65 млн долларов.

Ближайший бой Нурмагомедова пройдет 24 октября, когда он сразится с Джастином Гэтжи (США). Изначально бой Хабиб — Гэтжи был запланирован на 19 сентября на UFC 253, но был отменен из-за смерти отца и тренера бойца Абдулманапа Нурмагомедова.

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