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24.08.2020 15:34
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Командующий ВВС Беларуси высказался по поводу литовских воздушных шариков

Ситуацию о попытке нарушения границы в воздушном пространстве Беларуси днём 24 августа прокомментировал исполняющий обязанности заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны страны полковник Олег Орлов:

«Мы расцениваем данный инцидент как провокацию со стороны Литвы. Обывателю может показаться, что это факт малозначительный. Но... Во-первых, любая граница любого государства является неприкосновенной, и это не зависит ни от того, какое направление ветра на данный момент в районе границы, ни от желания граждан, скажем так, пошутить, позапускать шарики. Во-вторых, эти на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданским судам. И в третьих, никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различной: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее», — сказал он.

«Действия наших летчиков расцениваю как абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству. Наши летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения Государственной границы Литовской Республики не было. Хотелось бы всех предупредить: мы выполняем нашу работу и будем ее выполнять впредь решительно, в соответствии с нашим законодательством!» — добавил он.

Ранее стало известно о том, что накануне белорусские военные пресекли провокацию со стороны Литвы, откуда в республику был запущен «зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой». Вертолеты МИ-24 «из состава дежурных сил ПВО» применили оружие и смогли пресечь полет шаров.

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Комментарии (3)

Nationalverrater_2
Чото опасаюся я, сябры, за воробьёв , поползней и прочих бакланов , перелетающих из вражьей НАТы через свящченные кордоны Бацькостана ...... За каждым бакланом будут "сушки "гоняться, или колхозфюрер будет их из пушек расстреливать? А всякие волчары и козлы так и норовят без справки прошмыгнуть из голодающей Литвы в квитнеющчую "Страну для жизни" - с ними - как расстрел на месте , или - таки - до колхоз-гестапо в Окрестино этапируют ?
ANTIPUTINIST
В одной палате с Лукашенко будет лежать.
change_it
Отлично. Теперь мы знаем, что белорусская армия способна сбить хотя бы воздушные шарики.
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