Командующий ВВС Беларуси высказался по поводу литовских воздушных шариков

«Мы расцениваем данный инцидент как провокацию со стороны Литвы. Обывателю может показаться, что это факт малозначительный. Но... Во-первых, любая граница любого государства является неприкосновенной, и это не зависит ни от того, какое направление ветра на данный момент в районе границы, ни от желания граждан, скажем так, пошутить, позапускать шарики. Во-вторых, эти на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданским судам. И в третьих, никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различной: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее», — сказал он.

«Действия наших летчиков расцениваю как абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству. Наши летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения Государственной границы Литовской Республики не было. Хотелось бы всех предупредить: мы выполняем нашу работу и будем ее выполнять впредь решительно, в соответствии с нашим законодательством!» — добавил он.

Ранее стало известно о том, что накануне белорусские военные пресекли провокацию со стороны Литвы, откуда в республику был запущен «зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой». Вертолеты МИ-24 «из состава дежурных сил ПВО» применили оружие и смогли пресечь полет шаров.