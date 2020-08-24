Петербургский программист, пропавший в Минске в день выборов, вернулся на родину. Но пока не в Петербург
Из спецприёмника в Минске отпустили последнего гражданина России, задержанного во время президентских выборов в республике. Программист Михаил Дорожкин уже покинул Белоруссию, но до Петербурга пока не добрался.
Освобождение Дорожкина «Фонтанке» 24 августа подтвердила его супруга Анна. Михаил вышел из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске накануне, в понедельник он уже пересёк границу и через Смоленск направляется в Петербург. В Северной столице его ждут во вторник утром.
39-летний программист пропал в Минске, где навещал знакомых, вечером 9 августа. Ни родные, ни МИД РФ не могли найти его девять дней. На десятый выяснилось, что петербуржец попал в число задержанных в день голосования и успел получить два административных срока. К 20 августа он остался единственным гражданином России в изоляторе.
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая официально получила лишь 10,9%. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, недовольных результатами выборов задерживали тысячами.
Новых выборов в Белоруссии добивается координационный совет оппозиции. Генпрокуратура трактовала это по статье белорусского Уголовного кодекса о захвате власти.