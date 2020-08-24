Петербургский программист, пропавший в Минске в день выборов, вернулся на родину. Но пока не в Петербург

Из спецприёмника в Минске отпустили последнего гражданина России, задержанного во время президентских выборов в республике. Программист Михаил Дорожкин уже покинул Белоруссию, но до Петербурга пока не добрался.



Освобождение Дорожкина «Фонтанке» 24 августа подтвердила его супруга Анна. Михаил вышел из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске накануне, в понедельник он уже пересёк границу и через Смоленск направляется в Петербург. В Северной столице его ждут во вторник утром.

