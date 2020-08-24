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24.08.2020 15:22
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Крабы, дом из сала, лебедь из огурца. Минобороны показало, на что способна полевая кухня

На полигоне в подмосковном Алабине проходит конкурс, во время которого участники готовят на полевых кухнях. Минобороны показало, чем чествовали генерала Валерия Герасимова.

Фото с открытия конкурса «Полевая кухня 2020» министерство опубликовало в Facebook. Площадку проведения мастер-класса по приготовлению блюд национальных кухонь посетил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Ему показали хлебосольное — и птички из овощей, и рыбки из теста, на столах лежали крабы, на мангале жарили сочный шашлык. Судя по фото, военные повара порой развлекают себя тем, что превращают сосиски в подобие свинок. Все это ему показали в день открытия Армейских международных игр-2020 22 августа.

На сайте Минобороны уточняется, что участники конкурса соревнуются на российских полевых технических средствах ПХБ-04, КП-130, ПП-40 и КП-20. Для участников и гостей Армейских международных игр военные повара приготовят около 5 тыс. порций гречневой каши с мясом и выпекут армейский хлеб.

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Комментарии (6)

kuk-vasyusha
А свинососиски ничего так!
kоt-obormot
«Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы»©
Russomatroso
Банальный рацион новобранца.
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