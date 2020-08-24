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24.08.2020 14:54
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В России начали испытания новейшей зенитной системы С-500: она будет сбивать спутники

Новейшая российская зенитная ракетная система С-500 начала проходить государственные испытания, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Действительно, факт, что начаты госиспытания, и сегодня упрощенная комплектация С-500 имеет место быть, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства», — цитирует чиновника РИА Новости 24 августа.

Первые комплексы С-500 в вооруженных силах ждут в 2021 году, а серийную их поставку с 2025 года.

Напомним, что ранее в Минобороны рассказали, что С-500 сможет уничтожать низкоорбитальные спутники и гиперзвуковое оружие в ближнем космосе.

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Комментарии (8)

Nationalverrater_2
Кривизну Земли болтуны эти учли ? А то, не дай те, Хоспидя, эта суперпупернеимающаяаналовъ С-100500 сшибет скрепный патриотический двухочковый сортир самой мощной державы во Всей Вселенной !
Урус-Баши
Сбивать спутники нельзя! Весь ближний космос будет в осколках. О запуске мирных ракет придётся забыть.
W Bons
в ближнем космосе любой собьёт , я в эти выходные собственноручно сбил из рогатки низколетящий в российском пространстве спутник Тринидада и Тобаго
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