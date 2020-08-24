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24.08.2020 14:40
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В Петербурге уволенный за нетрезвую езду старший лейтенант рвётся в УГИБДД, чтобы получить 500 тысяч и уйти

Старший лейтенант, отлучённый от службы за порочащий честь проступок, попытался через суд изменить причину увольнения. Водку в отделе полиции Выборгского района Петербурга и пьяную езду Юрий Баринов называет фантазией руководства.

Об обращении Баринова в Выборгский районный суд с иском к УМВД РФ по Выборгскому району 24 августа сообщает объединённая пресс-служба судов. Старший лейтенант попросил разрешить спор, связанный с расторжением контракта за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, и восстановить его на службе по крайней мере до решения суда.

После Баринов готов уволиться по собственному желанию, но перед этим получить денежное довольствие за вынужденный прогул. С декабря прошлого года по август 2020-го это порядка 460 тысяч рублей плюс 50 тысяч за моральный вред.

Баринов работал старшим инспектором взвода № 2 отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД. Отношения с ним расторгли после служебной проверки незадолго до Нового года. Основания старший лейтенант изложил в письменном объяснении.

«21 декабря 2019 около 18:00 он приехал в 57-й отдел полиции, зашел в один из кабинетов, там были К. и Б., была водка, они ему предложили выпить с ними, он согласился. Пробыв там несколько часов, он уехал на своей машине», — приводит выдержки пресс-служба судов.

В заключении, утверждённом начальником УМВД по Выборгскому району, указано, что Баринов пил в служебном кабинете в гражданской форме и без табельного оружия, после сел за руль автомобиля пьяным.

Баринов настаивает на альтернативной версии и призывает не верить ни заключению, ни собственным объяснениям, написанным якобы под давлением начальства.

«Истец указал на то, что работодатель предупреждал его о возможном увольнении за неисполнение приказа в связи с неподачей рапорта о смене места жительства, поэтому им в объяснениях было указано на то, что он употреблял спиртные напитки», — ретранслирует пресс-служба пояснения бывшего полицейского. Суд отказал ему в иске.

Сеть хранит интервью Юрия Баринова двухлетней давности, который на тот момент занимал должность участкового 57 отдела. «Мне потребовалось терпение, упорство и трудолюбие, но самое главное, мною двигало желание, чтобы в нашем городе люди могли спокойно спать и ходить по улицам», — рассказывает о качествах полицейского Баринов.

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Комментарии (2)

sektor7
Баринов пошёл устраиваться на альтернативную работу с альтернативной зарплатой.
Пусть на КАР-ЛОХ-ШАРИНГЕ ЕЗДИТ. ТАМ Можно слегка подбухнувшим
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