В Петербурге уволенный за нетрезвую езду старший лейтенант рвётся в УГИБДД, чтобы получить 500 тысяч и уйти
Старший лейтенант, отлучённый от службы за порочащий честь проступок, попытался через суд изменить причину увольнения. Водку в отделе полиции Выборгского района Петербурга и пьяную езду Юрий Баринов называет фантазией руководства.
Об обращении Баринова в Выборгский районный суд с иском к УМВД РФ по Выборгскому району 24 августа сообщает объединённая пресс-служба судов. Старший лейтенант попросил разрешить спор, связанный с расторжением контракта за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, и восстановить его на службе по крайней мере до решения суда.
После Баринов готов уволиться по собственному желанию, но перед этим получить денежное довольствие за вынужденный прогул. С декабря прошлого года по август 2020-го это порядка 460 тысяч рублей плюс 50 тысяч за моральный вред.
Баринов работал старшим инспектором взвода
«21 декабря 2019 около 18:00 он приехал в 57-й отдел полиции, зашел в один из кабинетов, там были К. и Б., была водка, они ему предложили выпить с ними, он согласился. Пробыв там несколько часов, он уехал на своей машине», — приводит выдержки пресс-служба судов.
В заключении, утверждённом начальником УМВД по Выборгскому району, указано, что Баринов пил в служебном кабинете в гражданской форме и без табельного оружия, после сел за руль автомобиля пьяным.
Баринов настаивает на альтернативной версии и призывает не верить ни заключению, ни собственным объяснениям, написанным якобы под давлением начальства.
«Истец указал на то, что работодатель предупреждал его о возможном увольнении за неисполнение приказа в связи с неподачей рапорта о смене места жительства, поэтому им в объяснениях было указано на то, что он употреблял спиртные напитки», — ретранслирует пресс-служба пояснения бывшего полицейского. Суд отказал ему в иске.
Сеть хранит интервью Юрия Баринова двухлетней давности, который на тот момент занимал должность участкового 57 отдела. «Мне потребовалось терпение, упорство и трудолюбие, но самое главное, мною двигало желание, чтобы в нашем городе люди могли спокойно спать и ходить по улицам», — рассказывает о качествах полицейского Баринов.