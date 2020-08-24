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24.08.2020 10:36
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Петербург не попал в суточную статистику смертей от коронавируса. Новых смертей в городе не зарегистрировано

За последние сутки в России подтверждено 65 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Подсчёты смертности обошлись без Петербурга.

По данным оперативного штаба на 24 августа, в России в целом жертвами коронавируса стали 16 448 человек, из них 65 попали в список за последние сутки. На первом месте по новым смертям Москва (10 летальных исходов), второе делят Свердловская область и Красноярский край (по 6 летальных исходов), на третьем Мурманская, Ростовская, Ульяновская и Омская области (по 4 летальных исхода).

Летальная статистика Петербурга сделала очередной скачок, и после 10 смертей, которые зарегистрировали в воскресенье, к понедельнику не подтвердили ни одной. В отличие от Москвы, где на протяжении месяца изучают примерно одно и то же количество анамнезов и подтверждают 10–14 смертей в день, подсчёты в Северной столице не отличаются стабильностью, и десятикратная разница — не в новинку.

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Комментарии (4)

kuk-vasyusha
бред какой то, крутят статистику, как хотят
Monus
Это значит, что комиссия в отпуске...
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