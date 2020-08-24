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24.08.2020 10:33
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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает расти. В городе 182 новых случая

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге растет который день подряд. Число новых случаев перевалило за 180, сообщает 24 августа оперативный штаб.

За прошедшие сутки новые случаи коронавируса зафиксировали во всех российских регионах, кроме Ненецкого автономного округа. Всего было выявлено 4 744 новых заразившихся. На первом месте по ежедневному приросту по-прежнему держится Москва с 625 случаями. Это почти в 3,5 раза больше, чем у идущего вторым Петербурга. С начала пандемии в городе насчитали уже 35 373 заболевших.

За прошедшие сутки в Петербурге на коронавирус проверили 10863 горожан. Под медицинским наблюдением находятся 307 человек, из которых в обсерваторе остаются 146.

Общее число заболевших в России составляет уже 961 493. Большинство заразившихся COVID-19 россиян (773 095) смогли вылечиться. Летальных исходов зафиксировали 16 448.

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Комментарии (2)

ppky0323
На всякий случай, а то вдруг как в Минске....
AlexMan79
Держали 160 в день. Команда поступила увеличить - держат 180. Как ни вспомнить легендарного Егора Летова - Все идёт по плану!
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