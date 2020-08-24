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24.08.2020 10:32
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Доставщика парфюмерного дистрибьютора задержали за насилие над 12-летней почти родственницей

Спустя три месяца 12-летняя девочка рассказала матери о пережитом сексуальном насилии. Мать поспешила в полицию.

Как стало известно «Фонтанке» 24 августа, заявление в полицию Фрунзенского района 32-летняя сотрудница банка написала 23 августа после нелегкого разговора с 12-летней дочерью. Она, по предварительной информации, призналась, что в мае этого года брат возлюбленного её матери в их квартире на Боровой улице надругался над ней.

По факту следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Полицейские задержали и предполагаемого насильника — 44-летнего водителя крупной компании-дистрибьютера косметики и парфюмерии.

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