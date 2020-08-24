В Петербурге взятка не помогла борсеточникам избавиться от полиции, но добавила статью

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 24 августа, 25 тысяч рублей из автофургона на Искровском проспекте, 32, исчезли утром 18-го числа. Распорядиться скромной добычей едва ли вышло: через час патрульно-постовая служба остановила предполагаемых похитителей.

Полиция задержала двоих за кражу из автофургона в Невском районе Петербурга. Один представился свидетелем и заверил в собственной благонадёжности, второй сделал сотруднику щедрое предложение и прогадал.

Одному из них 28 лет, он приехал с юга России. Полицейских заверил, что всегда чтил Уголовный кодекс, а в этот раз оказался свидетелем, потому что «просто сидел рядом». Вторым оказался 35-летний уроженец одной из стран на Кавказе. Оба находятся в Петербурге без регистрации.



В прошлом старший уже привлекался за кражу, снова общаться с правоохранителями желанием не горел и решил откупиться от их внимания за 100 тысяч рублей. Попытка добавила к уголовному делу о краже статью о покушении на дачу взятки.



«Один из подозреваемых заключен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточняют в полицейском главке. По версии следствия, от действий двух предполагаемых участников этнической группы пострадал не только водитель автофургона на Искровском.

