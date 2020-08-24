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24.08.2020 10:13
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В Петербурге взятка не помогла борсеточникам избавиться от полиции, но добавила статью

Полиция задержала двоих за кражу из автофургона в Невском районе Петербурга. Один представился свидетелем и заверил в собственной благонадёжности, второй сделал сотруднику щедрое предложение и прогадал.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 24 августа, 25 тысяч рублей из автофургона на Искровском проспекте, 32, исчезли утром 18-го числа. Распорядиться скромной добычей едва ли вышло: через час патрульно-постовая служба остановила предполагаемых похитителей.

Одному из них 28 лет, он приехал с юга России. Полицейских заверил, что всегда чтил Уголовный кодекс, а в этот раз оказался свидетелем, потому что «просто сидел рядом». Вторым оказался 35-летний уроженец одной из стран на Кавказе. Оба находятся в Петербурге без регистрации.

В прошлом старший уже привлекался за кражу, снова общаться с правоохранителями желанием не горел и решил откупиться от их внимания за 100 тысяч рублей. Попытка добавила к уголовному делу о краже статью о покушении на дачу взятки.

«Один из подозреваемых заключен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточняют в полицейском главке. По версии следствия, от действий двух предполагаемых участников этнической группы пострадал не только водитель автофургона на Искровском.

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Комментарии (2)

iSFW
"Оба находятся в Петербурге без регистрации."
Какая ещё подписка о не выезде. Видно со 2-й попытки взятка прошла :(
Евгений Валов
Нужно было проявить гостеприимство, а тут опять проклятое наследие совка!
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