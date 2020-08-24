«Они с нами неправильно обращаются». Трамп не исключил, что США могут перестать вести бизнес с Китаем

Президент Дональд Трамп не исключил, что США в какой-то момент могут вообще прекратить вести бизнес с Китаем.



«Вы спрашиваете меня, буду ли я готов разъединить (экономики США и Китая) и не вести бизнес с Китаем. Это очень интересный вопрос, потому что до сих пор мы ничего не получали от Китая, только теряли деньги», - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир 24 августа.



«Они с нами неправильно обращаются. Я подумаю об этом», - добавил президент.



Ранее администрация президента Дональда Трампа объявила, что США ужесточают ограничения для китайской Huawei Technologies. Если раньше компания не могла купить электронные компоненты и ПО американских производителей, то теперь вряд ли сможет приобрести их и у зарубежных.

