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24.08.2020 08:24
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«Они с нами неправильно обращаются». Трамп не исключил, что США могут перестать вести бизнес с Китаем

Президент Дональд Трамп не исключил, что США в какой-то момент могут вообще прекратить вести бизнес с Китаем.

«Вы спрашиваете меня, буду ли я готов разъединить (экономики США и Китая) и не вести бизнес с Китаем. Это очень интересный вопрос, потому что до сих пор мы ничего не получали от Китая, только теряли деньги», - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир 24 августа.

«Они с нами неправильно обращаются. Я подумаю об этом», - добавил президент.

Ранее администрация президента Дональда Трампа объявила, что США ужесточают ограничения для китайской Huawei Technologies. Если раньше компания не могла купить электронные компоненты и ПО американских производителей, то теперь вряд ли сможет приобрести их и у зарубежных.

Huawei и ZTE, близкие к компартии Китая, в США названы угрозами нацбезопасности. Угрозой блокировки США пытаются добиться и продажи части акций китайской соцсети TikTok.

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Комментарии (4)

Smirnoff
Накрылась глобализация, теперь каждый за себя, Deathmatch Go!
Pilat
И ни у кого не возникает вопроса, а как же свободный рынок и СВОБОДНАЯ конкуренция?
Т.е. пока демократии удобно давить своими товарами другие страны, они вопят что любые ограничение свободной конкуренции НЕДОПУСТИМЫ!
А как только свободная конкуренция делает итх товары невостребованными, или ослабляет их экономику, они тут же забывают свои манты и начинают душить свободу.
Лживые твари.
Cashmare
было бы интересно посмотреть, что бы сделали с трумпом, если бы китай без всяких последних китайских предупреждений запретил производство и поставки комплектухи хотя бы огрызкам
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