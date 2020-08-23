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23.08.2020 21:08
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На митинг в Приморске вышли против «экобандитов», а у них выходной

Порядка двух сотен человек вышли на согласованную акцию протеста в Приморске Выборгского района Ленобласти 23 августа. Они выступили против строительства угольно-погрузочного комплекса на берегу Финского залива.

Как передает 47News, в толпе были замечены люди с плакатами, из которых следовало что митингующие «против инвесторов варваров» и ядовитых портов в городе-курорте. «Экобандиты не трогайте наш лес», — призывали активисты. Всего собралось, по словам организаторов, около двухсот человек (в городе живет пять с небольшим тысяч населения).

Среди требований — прекратить вырубку леса и привлечь тех, кто процесс начал, заново провести публичные слушания, отменить постановление правительства Ленобласти, разрешающее строительство терминала, и навсегда защитить землю, то есть создать особо охраняемые природные территории в районе Приморска.

Терминал по перевалке угля в 2022 году должен появиться силами компании «Приморский УПК». Гендиректор Андрей Сизов комментировать митинг и обидные прозвища отказался, сославшись на выходной день, но пообещав разговориться при встрече.

«Приморский УПК» почти на 30 процентов принадлежит авторитетному бизнесмену Илье Траберу, Сизов — один из его соратников.

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Комментарии (2)

aaignat
В пыли, например. Но для понимания этого надо было школу не прогуливать, а теперь у повара работать
hal9000
А в чем опасность угля??..дану эт митинг в стиле навального.. от недостатка ума..)
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