На митинг в Приморске вышли против «экобандитов», а у них выходной

Порядка двух сотен человек вышли на согласованную акцию протеста в Приморске Выборгского района Ленобласти 23 августа. Они выступили против строительства угольно-погрузочного комплекса на берегу Финского залива.
Как передает 47News, в толпе были замечены люди с плакатами, из которых следовало что митингующие «против инвесторов варваров» и ядовитых портов в городе-курорте. «Экобандиты не трогайте наш лес», — призывали активисты. Всего собралось, по словам организаторов, около двухсот человек (в городе живет пять с небольшим тысяч населения).
Среди требований — прекратить вырубку леса и привлечь тех, кто процесс начал, заново провести публичные слушания, отменить постановление правительства Ленобласти, разрешающее строительство терминала, и навсегда защитить землю, то есть создать особо охраняемые природные территории в районе Приморска.
Терминал по перевалке угля в 2022 году должен появиться силами компании «Приморский УПК». Гендиректор Андрей Сизов комментировать митинг и обидные прозвища отказался, сославшись на выходной день, но пообещав разговориться при встрече.
«Приморский УПК» почти на 30 процентов принадлежит авторитетному бизнесмену Илье Траберу, Сизов — один из его соратников.