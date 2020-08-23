На митинг в Приморске вышли против «экобандитов», а у них выходной

Порядка двух сотен человек вышли на согласованную акцию протеста в Приморске Выборгского района Ленобласти 23 августа. Они выступили против строительства угольно-погрузочного комплекса на берегу Финского залива.



Как передает 47News, в толпе были замечены люди с плакатами, из которых следовало что митингующие «против инвесторов варваров» и ядовитых портов в городе-курорте. «Экобандиты не трогайте наш лес», — призывали активисты. Всего собралось, по словам организаторов, около двухсот человек (в городе живет пять с небольшим тысяч населения).

