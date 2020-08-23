Как рассказала читательница «Фонтанки» Полина, вечером 23 августа она стала свидетельницей последствий внезапного обрушения фрагментов фасада по адресу Басков переулок, 32. Судя по фотографиям, которые она предоставила нашему изданию, на пешеходную зону и припаркованную около здания машину обвалилась часть аттика. У автомобиля оказалось повреждено лобовое стекло.

На тротуар рядом со старинным домом и стоящий поблизости автомобиль обрушились непредвиденные «осадки». Куски бетона посыпались с особняка в Центральном районе Петербурга.

Инцидент подтвердили в пресс-службе администрации Центрального района, добавив, что на месте работают районные службы и МЧС. Там также отметили, что в доме ведётся капитальный ремонт.



Согласно данным из открытых источников, здание, построенное в стиле модерн в начале XX века, обслуживает «ЖКС № 3 Центрального района». Оно входит в адресную программу по капитальному ремонту на 2020 год. В материалах указан ремонт крыши, расчётная стоимость которого составляет 2,7 миллиона рублей. Об этом свидетельствует опубликованная на сайте управляющей компании информация.



В Фонде капремонта «Фонтанке» подтвердили ремонт крыши, но отметили, что «восстановление кладки аттика этот вид капитального ремонта не предусматривает». «В процессе над аттиком будет установлено металлическое перекрытие для защиты от атмосферных осадков. К этой работе подрядная организация приступит после того, как управляющая компания установит защитную сетку, чтобы предотвратить повторные обрушения», — добавили в Фонде. Сегодня работы в зоне обрушения кладки не проводились.

