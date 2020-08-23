Десять пассажиров автобуса пострадали в аварии с самосвалом на Калужском шоссе

Автобус и самосвал столкнулись на Калужском шоссе в Москве вечером 23 августа. Минимум половина из пассажиров пострадали.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, авария произошла на 20-м км шоссе. В автобусе находились около 20 пассажиров, пострадали десять. Полиция и скорая помощь еще работают на месте, количество пострадавших может вырасти.



По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не соблюдал дистанцию и врезался во впереди идущий автобус.

