Американский астронавт из-за утечки отправился в «поход» по МКС. Его приютили в российском модуле
На манер гамака американский астронавт Кристофер Кэссиди растянул спальный мешок в российском отсеке МКС. Временные меры связаны с утечкой воздуха.
Подробности временной организации быта на борту в Instagram рассказал космонавт из Петербурга Иван Вагнер. Он отметил, что все трое членов экипажа сейчас находятся в объеме модулей «Звезда» с кораблем «Прогресс МС-14» и «Поиск» с кораблем «Союз МС-16». «Перенесли все ненужное в другие модули, взяли необходимое количество воды, еды и гигиенических средств, оборудовали зону умывания в грузовом корабле, подготовили для Криса место «ночевки» в «Поиске». Крис растянул спальный мешок как гамак, получилось очень даже неплохо», — рассказал Вагнер и добавил, что команда чувствует себя отлично, у них все есть, в том числе возможность выполнять тренировки и эксперименты.
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Изоляция в квадрате. Находясь уже 4,5 месяца в космической изоляции на Международной космической станции, мы всем экипажем изолировались на 3 дня в двух модулях российского сегмента. Причиной тому послужила слабая утечка атмосферы из объема станции. Нет поводов для беспокойств! Утечка не сильно превышает допустимые требования и компенсируется станционными средствами регенерации и доставляемым грузовыми кораблями газом. Зачем мы изолировались? Чтобы найти модуль, в котором эта утечка. В четверг мы закрыли люки в модулях «Рассвет» и «Пирс». В пятницу @astro_seal закрыл все люки на американском сегменте, потом перешел к нам, и мы закрыли люк в «Заре», оставшись в объеме модулей «Звезда» с кораблем «Прогресс МС-14» и «Поиск» с кораблем «Союз МС-16». Таким образом изолировали по атмосфере все модули станции и контролируем по мановакуметрам, а Земля по телеметрии давление в модулях. К изоляции мы перевели систему регенерации кислорода в более производительный режим, взяли и установили дополнительные поглотительные патроны углекислого газа, перенесли все ненужное в другие модули, взяли необходимое количество воды, еды и гигиенических средств, оборудовали зону умывания в грузовом корабле, подготовили для Криса место «ночевки» в «Поиске». Крис растянул спальный мешок как гамак, получилось очень даже неплохо :) Чувствуем себя отлично! Мы обеспечены всем необходимым, и даже можем выполнять физические тренировки и эксперименты по наблюдению Земли. #союзмс16 #soyuzms16 #мкс63 #iss63 #мкс #iss
Что касается самой утечки, о которой стало известно 20 августа, то Вагнер призвал не беспокоиться. «Утечка не сильно превышает допустимые требования и компенсируется станционными средствами регенерации и доставляемым грузовыми кораблями газом», — сообщил космонавт.
Изоляция необходима чтобы найти модуль с утечкой. Пока точной информации нет, но, вероятней всего, она произошла на американской части.