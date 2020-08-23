Подробности временной организации быта на борту в Instagram рассказал космонавт из Петербурга Иван Вагнер. Он отметил, что все трое членов экипажа сейчас находятся в объеме модулей «Звезда» с кораблем «Прогресс МС-14» и «Поиск» с кораблем «Союз МС-16». «Перенесли все ненужное в другие модули, взяли необходимое количество воды, еды и гигиенических средств, оборудовали зону умывания в грузовом корабле, подготовили для Криса место «ночевки» в «Поиске». Крис растянул спальный мешок как гамак, получилось очень даже неплохо», — рассказал Вагнер и добавил, что команда чувствует себя отлично, у них все есть, в том числе возможность выполнять тренировки и эксперименты.

На манер гамака американский астронавт Кристофер Кэссиди растянул спальный мешок в российском отсеке МКС. Временные меры связаны с утечкой воздуха.

Что касается самой утечки, о которой стало известно 20 августа, то Вагнер призвал не беспокоиться. «Утечка не сильно превышает допустимые требования и компенсируется станционными средствами регенерации и доставляемым грузовыми кораблями газом», — сообщил космонавт.



Изоляция необходима чтобы найти модуль с утечкой. Пока точной информации нет, но, вероятней всего, она произошла на американской части.

