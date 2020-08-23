В Колпино «Корса» упала в канаву. Пострадал ребенок и водитель
Легковой автомобиль врезался в столб на перекрестке в Колпинском районе Петербурга утром 23 августа. Пострадали двое, в том числе ребенок.
Как сообщает региональное управление ГИБДД, авария произошла около 11 утра на перекрестке Загородной и Колпинской улиц. «Опель Корса» с 30-летней девушкой за рулем не удержался на дороге. Машина оказалась в канаве. Как уточняется в паблике «Дорожный инспектор», сперва она врезалась в опору освещения.
Водителя и восьмилетнего мальчика увезли в больницу, оба в состоянии средней степени тяжести.