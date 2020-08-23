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23.08.2020 13:44
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В Колпино «Корса» упала в канаву. Пострадал ребенок и водитель

Легковой автомобиль врезался в столб на перекрестке в Колпинском районе Петербурга утром 23 августа. Пострадали двое, в том числе ребенок.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, авария произошла около 11 утра на перекрестке Загородной и Колпинской улиц. «Опель Корса» с 30-летней девушкой за рулем не удержался на дороге. Машина оказалась в канаве. Как уточняется в паблике «Дорожный инспектор», сперва она врезалась в опору освещения.

Водителя и восьмилетнего мальчика увезли в больницу, оба в состоянии средней степени тяжести.

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Комментарии (2)

AGP
Ох уж эти 30-летние девушки с 8-летними мальчиками.
Alex000
Нормально погоняла.
Дорога мокрая.
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