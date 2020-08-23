FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +18
74.10р87.73р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
23.08.2020 12:23
3
Печать

«Надо будет принимать меры соответствующие». Собянин рассказал, как Москва готовится ко второй волне коронавируса

Пандемию коронавируса в Москве не удастся победить еще «месяцы» — до массовой вакцинации населения. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью каналу «Россия 1».

«Ситуация хорошая с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости. С другой стороны, около 700 заболевших выявляется каждый день. И от 300 до 400 человек госпитализируется <…> Это говорит о том, что проблема остается, по крайней мере до вакцинации. Я имею в виду вакцинацию от коронавируса, полную, массовую. Все равно надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие», — рассказал Сергей Собянин (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению мэра, «пройдут месяцы», прежде чем вакцина против коронавируса выйдет в гражданский оборот в необходимых объемах.

Пока же Сергей Собянин призвал население прививаться от гриппа. «Надо привиться как можно быстрее, чтобы минимизировать наложение двух этих инфекций и не утяжелять ситуацию», — сказал он.

В Москве коронавирусом заразились более 256 тысяч человек, выздоровели более 203 тысяч, умерло 4,7 тысячи.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

VF812
молодец
bluxer
Не уймется, пока не снимут с должности.
footballer13
А где статистика по гриппу-то, от которого "надо прививаться", почему о ней вдруг во всём мире резко забыли? Я уже приводил данные по Москве за позапрошлый год по гриппу и орви, там два миллиона переболевших только официально, вот где оно сейчас?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний