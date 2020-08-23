«Надо будет принимать меры соответствующие». Собянин рассказал, как Москва готовится ко второй волне коронавируса

Пандемию коронавируса в Москве не удастся победить еще «месяцы» — до массовой вакцинации населения. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью каналу «Россия 1».



«Ситуация хорошая с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости. С другой стороны, около 700 заболевших выявляется каждый день. И от 300 до 400 человек госпитализируется <…> Это говорит о том, что проблема остается, по крайней мере до вакцинации. Я имею в виду вакцинацию от коронавируса, полную, массовую. Все равно надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие», — рассказал Сергей Собянин (цитата по «Интерфаксу»).

