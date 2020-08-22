Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал итоги матча с «Тамбовом» (4:1). На послематчевой пресс-конференции он отметил, что ему понравилась игра петербургской команды.



— Жалко, что в концовке пропустили, — заявил Семак. — А с точки зрения самой игры, количества моментов, интенсивности — матч смотрелся. Понравилась игра, ребята — молодцы. Почему не было Оздоева в составе?

Дали ему отдохнуть. Мы выборочно будем проводить ротацию, исходя из состояния, особенно наших опорных полузащитников, которым достается очень большой объем работы. Им надо иногда нагрузку снижать. По возможности, естественно. Играть через два на третий — сложнее, через три дня на четвертый — нормальный график. Но для того у нас и есть 20 полевых игроков, чтобы иногда менять друг друга, давать возможность отдыхать тем, кто устал больше на данном этапе.