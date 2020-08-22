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22.08.2020 20:58
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Семак: Мы выборочно будем проводить ротацию, исходя из состояния игроков

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал итоги матча с «Тамбовом» (4:1). На послематчевой пресс-конференции он отметил, что ему понравилась игра петербургской команды.

— Жалко, что в концовке пропустили, — заявил Семак. — А с точки зрения самой игры, количества моментов, интенсивности — матч смотрелся. Понравилась игра, ребята — молодцы. Почему не было Оздоева в составе?

Дали ему отдохнуть. Мы выборочно будем проводить ротацию, исходя из состояния, особенно наших опорных полузащитников, которым достается очень большой объем работы. Им надо иногда нагрузку снижать. По возможности, естественно. Играть через два на третий — сложнее, через три дня на четвертый — нормальный график. Но для того у нас и есть 20 полевых игроков, чтобы иногда менять друг друга, давать возможность отдыхать тем, кто устал больше на данном этапе.

автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

После четырёх туров чемпионата РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с четырьмя победами в активе. Следующий матч петербуржцы проведут в Москве против «Динамо» 26 августа. А 30 августа также у столице сине-бело-голубые встретятся с «Локомотивом».

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