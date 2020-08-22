Коронавирусом в мире заразились более 23 миллионов человек. Планку в новый миллион болезнь взяла за три дня

Коронавирусом в мире заразились более 23 миллионов человек по состоянию на 22 августа. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.



По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 23 009 629. Планку в миллион новых зараженных инфекция преодолела за 3 дня: 22 млн инфицированных было зарегистрировано 19 августа.



Лидером по числу заболевших являются США — там выявлено 5,6 млн инфицированных. На втором месте находится Бразилия (3,5 млн), на третьем — Индия (2,9 млн). Четвертую строчку занимает Россия с 951,8 тыс. зараженных.

