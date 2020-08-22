FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +19
74.10р87.73р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
22.08.2020 18:37
7
Печать

«Ростех» растянул над Подмосковьем триколор размером с футбольное поле. Путь в Книгу Гиннесса преградили санкции

Триколор площадью 5 тысяч квадратных метров растянули парашютисты над Подмосковьем. Это самый большой флаг, с которым прыгали из самолета.

Как сообщает ТАСС 22 августа, акцию ко Дню российского флага провел холдинг «Технодинамика», входящий в госкорпорацию «Ростех». Это самый большой в мире флаг, с которым совершался прыжок. «Приглашенные эксперты Книги «Гиннесс. Мировые рекорды» зафиксировали рекорд, но отказались официально его регистрировать из-за санкций в отношении России, — цитирует агентство пресс-службу холдинга. — Действующий рекорд принадлежит представителям ОАЭ, которые раскрыли в небе государственный флаг размером 4 885,65 кв. м».

Подготовка флага и прыжка заняла около месяца; на фабрике «Передовая текстильщица» была создана специальная сверхтонкая ткань, весом 18 граммов на метр. Несмотря на это, совокупная масса флага составляет около центнера, его укладкой полтора часа занимались 15 человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Урус-Баши
Радовать пустыми агитационными акциями очень просто. ТОлько не очень радует эта кретиническая показуха. Ростех? Может, наконец, техникой заняться. Собственный микропроцессор сделать, который производится у нас, а не за границей, как "российский" смартфон имени Медведева.
Ильин Серёжа
Ур-ра! Горжусь страной! Которая разработала технологию сверхтонкой ткани на 18 грамм на метр и выпустила станки и материалы! Которая спроектировала и построила самолёт на видео! Выпустила обмундирование и оснащение отважного парашютиста! Разработала портативную видеокамеру для съёмок, компьютерное и программное обеспечение для того, чтобы мы с вами на "Фонтанке" лицезрели это чудо.
Слава российскому флагу, самому большому, если бы ни санкции, в мире!
change_it
Ну у Эмиратов гигантомания - это понятно, а у России-то с чего бы ))) догнать и перегнать ОАЭ по размерам ...? Ну круто, чо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний