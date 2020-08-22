«Ростех» растянул над Подмосковьем триколор размером с футбольное поле. Путь в Книгу Гиннесса преградили санкции
Триколор площадью 5 тысяч квадратных метров растянули парашютисты над Подмосковьем. Это самый большой флаг, с которым прыгали из самолета.
Как сообщает ТАСС 22 августа, акцию ко Дню российского флага провел холдинг «Технодинамика», входящий в госкорпорацию «Ростех». Это самый большой в мире флаг, с которым совершался прыжок. «Приглашенные эксперты Книги «Гиннесс. Мировые рекорды» зафиксировали рекорд, но отказались официально его регистрировать из-за санкций в отношении России, — цитирует агентство пресс-службу холдинга. — Действующий рекорд принадлежит представителям ОАЭ, которые раскрыли в небе государственный флаг размером 4 885,65 кв. м».
Подготовка флага и прыжка заняла около месяца; на фабрике «Передовая текстильщица» была создана специальная сверхтонкая ткань, весом 18 граммов на метр. Несмотря на это, совокупная масса флага составляет около центнера, его укладкой полтора часа занимались 15 человек.