Лихтенштейн оспаривает право Чехии на 2 тысячи квадратных километров. Это в 12 раз больше площади самого княжества
Княжество Лихтенштейн направило жалобу в Европейский суд по правам человека: княжество оспаривает суверенитет Чехии над более чем 2 тыс. кв. км территории.
Об обращении государства в ЕСПЧ 22 августа сообщает Financial Times. Речь идет о территориях, прежде всего в Моравии, которые были конфискованы в 1945 году у рода Лихтенштейн, как у коллаборационистов нацистского режима. В этот список входят объекты из списка культурного наследия ЮНЕСКО — резиденция Вальтице и замок Леднице. Согласно так называемым декретам Бенеша, собственность немецких и лихтенштейнских частных и юридических лиц на территории Чехии экспроприировалась.
Добавим, площадь самого княжества составляет порядка 160 квадратных км.