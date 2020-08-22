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22.08.2020 17:20
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Лихтенштейн оспаривает право Чехии на 2 тысячи квадратных километров. Это в 12 раз больше площади самого княжества

Княжество Лихтенштейн направило жалобу в Европейский суд по правам человека: княжество оспаривает суверенитет Чехии над более чем 2 тыс. кв. км территории.

Об обращении государства в ЕСПЧ 22 августа сообщает Financial Times. Речь идет о территориях, прежде всего в Моравии, которые были конфискованы в 1945 году у рода Лихтенштейн, как у коллаборационистов нацистского режима. В этот список входят объекты из списка культурного наследия ЮНЕСКО — резиденция Вальтице и замок Леднице. Согласно так называемым декретам Бенеша, собственность немецких и лихтенштейнских частных и юридических лиц на территории Чехии экспроприировалась.

Добавим, площадь самого княжества составляет порядка 160 квадратных км.

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Комментарии (3)

bluxer
Нуачо. Хотели в Европу - получите.
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