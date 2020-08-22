Петербургским медикам, пострадавшим от коронавируса, выделили ещё 415 миллионов рублей
Петербургским медикам, пострадавшим от коронавируса, выделили дополнительные 415 миллионов рублей из резервного фонда городского правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщает Смольный 22 августа.
«Этим документом предусмотрены единовременные выплаты медицинским работникам и водителям скорой (неотложной) помощи, пострадавшим от коронавирусной инфекции при оказании помощи больным, а также членам семей умерших медицинских работников», — говорится в опубликованном сообщении.
Ранее из резервного фонда городского правительства на эти цели было выделено 1 млрд 508 млн рублей. К настоящему моменту выплаты получили 4 956 человек и 21 семья медицинских работников. Дополнительные средства предназначены для ещё более чем 2,2 тысяч медиков, добавили в администрации.
В апреле этого года на совещании с главами регионов страны президент России Владимир Путин предложил дополнительно выплачивать врачам, работающим с «коронавирусными» пациентами, 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, а младшему — 25 тысяч рублей. Врачи скорой помощи также должны получать выплату 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей. До конца года правительство перечислит субъектам РФ ещё 15 млрд рублей на эти цели.
В Петербурге, кроме президентской, установлена городская выплата заболевшим коронавирусом медикам в размере триста тысяч рублей, умершим положен миллион. Изначально комитет здравоохранения поставил жёсткие условия, прописав «правильный» алгоритм заражения и умирания, но впоследствии упростил процедуру.