Петербургским медикам, пострадавшим от коронавируса, выделили ещё 415 миллионов рублей

«Этим документом предусмотрены единовременные выплаты медицинским работникам и водителям скорой (неотложной) помощи, пострадавшим от коронавирусной инфекции при оказании помощи больным, а также членам семей умерших медицинских работников», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее из резервного фонда городского правительства на эти цели было выделено 1 млрд 508 млн рублей. К настоящему моменту выплаты получили 4 956 человек и 21 семья медицинских работников. Дополнительные средства предназначены для ещё более чем 2,2 тысяч медиков, добавили в администрации.

В апреле этого года на совещании с главами регионов страны президент России Владимир Путин предложил дополнительно выплачивать врачам, работающим с «коронавирусными» пациентами, 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, а младшему — 25 тысяч рублей. Врачи скорой помощи также должны получать выплату 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей. До конца года правительство перечислит субъектам РФ ещё 15 млрд рублей на эти цели.

В Петербурге, кроме президентской, установлена городская выплата заболевшим коронавирусом медикам в размере триста тысяч рублей, умершим положен миллион. Изначально комитет здравоохранения поставил жёсткие условия, прописав «правильный» алгоритм заражения и умирания, но впоследствии упростил процедуру.