Еще одна страна Евросоюза решила открыть границы для граждан России

Польское правительство решило обновить список стран, гражданам которых разрешается въезжать на территорию страны.

В ближайшее время въезд в Польшу получат россияне. Также ограничения снимут для Китая, Сингапура, Сербии, Габона, Сан-Томе и Принсипи, сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на Польское агентство печати.

При этом Бельгия, Испания, Французская Полинезия, США, Индия, Филиппины и другие — всего 63 страны — попали в список стран, гражданам которых въезд в Польшу пока закрыт.

Ранее стало известно, что пограничная охрана Финляндии смягчила ограничения для въезда россиян. Теперь гражданин России может въехать в Суоми, если его там ждет партнёр. Отличий между официальным и незарегистрированным браком в этом вопросе больше нет, как и разницы между гендерами — партнёр может быть любого пола.