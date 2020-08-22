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22.08.2020 16:45
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Еще одна страна Евросоюза решила открыть границы для граждан России

Польское правительство решило обновить список стран, гражданам которых разрешается въезжать на территорию страны.

В ближайшее время въезд в Польшу получат россияне. Также ограничения снимут для Китая, Сингапура, Сербии, Габона, Сан-Томе и Принсипи, сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на Польское агентство печати.

При этом Бельгия, Испания, Французская Полинезия, США, Индия, Филиппины и другие — всего 63 страны — попали в список стран, гражданам которых въезд в Польшу пока закрыт.

Ранее стало известно, что пограничная охрана Финляндии смягчила ограничения для въезда россиян. Теперь гражданин России может въехать в Суоми, если его там ждет партнёр. Отличий между официальным и незарегистрированным браком в этом вопросе больше нет, как и разницы между гендерами — партнёр может быть любого пола.

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Комментарии (17)

Алекс99
А что, где-то написано, что в Польшу будет разрешен въезд граждан России с шенгенскими визами категории C? Если нет, то обсуждать пока нечего.
bes71911
Большая часть Калининграда гоняет в Гданьск за продуктами и товарами.
Nikita_Narva
Кому-нибудь нужна эта убогая Полякия?
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