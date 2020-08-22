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22.08.2020 14:50
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60 рублей и спиртное. МВД Белоруссии заявило о задержании человека, который якобы вербовал протестующих на улицы

Милиционеры в Минске задержали человека, которого считают одним из координаторов незаконных уличных акций. Тот якобы искал участников для массовых протестов.

Как сообщает 22 августа сообщает пресс-служба белорусского МВД, сначала был задержан 37-летнтй уроженец Минска, которого, предположительно и вербовал предполагаемый координатор. Минчанин рассказал, что недавно освободился из мест лишения свободы; в одном из магазинов к нему якобы подошел человек с «рыжей бородой» и «бело-красно-белым флагом» и предложил собрать 10-12 человек для участия в митинге на площади. После получения согласия, «вербовщик» купил посреднику спиртное и продукты питания и дал 60 рублей.

Встреча была запланирована на 19 августа, но ее пресекли оперативники. В отношении обоих героев сюжета проводится проверка. К сообщению приложено видео с объяснениями посредника, где он подробно рассказывает о встрече и о том, что от него требовалось.

Накануне глава МВД Белоруссии Юрий Караев сообщил, что в отношении 46 граждан возбуждены уголовные дела за насилие в отношении правоохранителей. При этом в ведомстве признают, что с 9 августа, когда прошли выборы президента, в органы внутренних дел Белоруссии поступили сотни обращений об исчезновении людей.

По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, который набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская официально получила 10,09%. В её штабе результаты не признают, в стране продолжаются массовые акции протеста. 11 августа, через два дня после голосования, стало известно об отъезде Тихановской в Литву. Перед этим она записала видеообращение, текст зачитывала с листа под присмотром силовиков. По словам Лукашенко, он помог с отъездом за границу своему оппоненту в президентской гонке.

Новых выборов в Белоруссии добивается координационный совет оппозиции. Генпрокуратура трактовала это по статье о захвате власти белорусского Уголовного кодекса.

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Комментарии (2)

syshsun
Ну исчезнувшие,скорее всего,были зачищены белоруским гестапо.
Владислав М
Такой цирк только ещё больше позорит власть Лукашенко и силовиков.
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