«Было два, а станет три удовольствия сразу». Хозяйка перевозит цветочный салон во время кризиса

«Кто хочет жить — всегда находит возможности», — говорит Наталия Дорогая, владелица цветочного салона и кофейни на Петроградке. Флорист собирал букеты, гости пили кофе в исполнении бариста и наслаждались десертами в окружении цветов.

Салон работал всю пандемию, предлагая доставку цветов и кофе навынос, а Наталия сделала новый сайт. Несмотря на то, что во время самоизоляции выручка упала на 60%, небольшой фирме удалось сохранить штат, 6 сотрудников, — помогли государственные дотации и повезло с арендодателем, который снизил платеж вдвое на все четыре месяца карантина.