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22.08.2020 13:59
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«Было два, а станет три удовольствия сразу». Хозяйка перевозит цветочный салон во время кризиса

«Кто хочет жить — всегда находит возможности», — говорит Наталия Дорогая, владелица цветочного салона и кофейни на Петроградке. Флорист собирал букеты, гости пили кофе в исполнении бариста и наслаждались десертами в окружении цветов.

Салон работал всю пандемию, предлагая доставку цветов и кофе навынос, а Наталия сделала новый сайт. Несмотря на то, что во время самоизоляции выручка упала на 60%, небольшой фирме удалось сохранить штат, 6 сотрудников, — помогли государственные дотации и повезло с арендодателем, который снизил платеж вдвое на все четыре месяца карантина.

«С собственником помещения была договоренность — если после снятия ограничений мы не сможем оплачивать аренду полностью — расстаемся», — рассказывает Дорогая. Но выручка пока так и не вернулась к докризисным показателям, около 65% от прежней. Наталия нашла выход — расширение бизнеса. Удалось найти помещение в 2 раза больше — 155 кв. м. практически по той же цене, 150 тыс. руб. в месяц, в 6 минутах езды от нынешней локации. Часть пространства будет отведена под маникюрный салон дочери предпринимателя — с отдельным входом, нормы Роспотребнадзора соблюдены.

Такая коллаборация выгодна не только в части арендной платы, теперь Наталия сможет расширить кухню до готовки. Среди постоянных клиентов много желающих заказать бизнес-ланч. Кроме того, Дорогая планирует расширять штат.

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Комментарии (4)

Жора  
На расстоянии 6-ти минут езды? Вы серьезно считаете, что это рядом?!!!
Brit
Наверное самое главное в таком бизнесе это локация. Приходится несколько раз поменять место (иногда и род деятельности), пока найдёшь проходное и денежное.
Alex000
А теперь внимание, вопрос.
(и далее молчание, которое всегда лучше тысячи слов)
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