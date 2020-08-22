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22.08.2020 11:50
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Навального доставили в берлинскую клинику. Его состояние называют стабильным

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Алексея Навального утром 22 августа доставили в клинику Charite в Берлине. Его состояние стабильно.

О том, что оппозиционного политика привезли в больницу, сообщает РИА Новости. Ранее самолет из Омска сел в аэропорту Берлина. Основатель фонда Cinema for peace Яка Бизил сообщил Bild, что состояние Алексея Навального было стабильным и во время полета, и при посадке.

Утром 20 августа летевший из Томска в Москву самолёт, на борту которого находился Навальный, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея Навального доставили в местную больницу с подозрением на отравление, его ввели в кому.

Супруга Навального потребовала от президента разрешить транспортировку Навального в европейскую клинику, а фонд Cinema for Peace прислал самолет. Однако омские врачи долгое время не давали добро на транспортировку; версию об отравлении они не подтверждали, а рабочим диагнозом назвали нарушение углеводного баланса. В итоге согласие на перемещение врачи дали вечером 21 августа.

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Комментарии (23)

Фляга Спирта
Потом пускай там и остаётся... можно и соболь Ко тужа выслать...безвозмездно...
Жора  
Сегодня у пригожинских отменили выходной? На всех ветках дерьмом плюются. Аврал!
yvoynov
Да ! А че-то я не понял ! ??? Он в Германии заслужанней чтоль))))???? Байкеры) Пожарники)) BRD))) А где люди с цветами на улицах? У доверенных лиц мозги хоть как-то работают? Дискредитация одна..... Разве что Герой вернулся ДОМОЙ?
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