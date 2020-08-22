Навального доставили в берлинскую клинику. Его состояние называют стабильным
Основателя Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Алексея Навального утром 22 августа доставили в клинику Charite в Берлине. Его состояние стабильно.
He is still on board the plane, as it takes more than an hour to properly prepare him for the onward transportation to Charite Hospital's emergency unit. pic.twitter.com/PJOkh9L8in— Christo Grozev (@christogrozev) August 22, 2020
О том, что оппозиционного политика привезли в больницу, сообщает РИА Новости. Ранее самолет из Омска сел в аэропорту Берлина. Основатель фонда Cinema for peace Яка Бизил сообщил Bild, что состояние Алексея Навального было стабильным и во время полета, и при посадке.
Done! Now, let’s hope, treat and investigate #navalny pic.twitter.com/i3RiP0X0wH— Sergey Lagodinsky (@SLagodinsky) August 22, 2020
Утром 20 августа летевший из Томска в Москву самолёт, на борту которого находился Навальный, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея Навального доставили в местную больницу с подозрением на отравление, его ввели в кому.
Супруга Навального потребовала от президента разрешить транспортировку Навального в европейскую клинику, а фонд Cinema for Peace прислал самолет. Однако омские врачи долгое время не давали добро на транспортировку; версию об отравлении они не подтверждали, а рабочим диагнозом назвали нарушение углеводного баланса. В итоге согласие на перемещение врачи дали вечером 21 августа.