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22.08.2020 10:18
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В Петербурге водитель каршеринга подставил пассажира под мощный удар встречной машины

Водитель каршерингового «Делимобиля» устроил тяжелую аварию на пустом перекрестке в Петербурге. «Фонтанка» показывает запись ДТП.

Авария произошла ночью 22 августа на пересечении Витебского проспекта и Благодатной улицы. В 2:47 водитель каршеринга, поворачивая налево, выехал на полосу встречного движения и остановился. На записи видно, что сидящий на переднем пассажирском сиденье человек успевает сгруппироваться в последний момент. Через полсекунды в каршеринг на полном ходу врезается встречный автомобиль.

«Фонтанка.ру»

Погибших нет. Обойтись без летального исхода помогла реакция водителя встречной машины. Перед столкновением он успел сменить траекторию, уберег пассажира от прямого удара и протаранил заднюю часть каршеринга.

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Комментарии (10)

Sunset
Может, он так хотел убить своего пассажира? Иначе не пойму зачем надо было так останавливаться
Alex000
А чего он остановился-то? Остановка и привела к ДТП, по сути.
Erl
Один дурень посреди дороги остановился, другой летел как ошпаренный... Ночной Питер - зона выживания...
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