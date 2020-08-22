В Петербурге водитель каршеринга подставил пассажира под мощный удар встречной машины
Водитель каршерингового «Делимобиля» устроил тяжелую аварию на пустом перекрестке в Петербурге. «Фонтанка» показывает запись ДТП.
Авария произошла ночью 22 августа на пересечении Витебского проспекта и Благодатной улицы. В 2:47 водитель каршеринга, поворачивая налево, выехал на полосу встречного движения и остановился. На записи видно, что сидящий на переднем пассажирском сиденье человек успевает сгруппироваться в последний момент. Через полсекунды в каршеринг на полном ходу врезается встречный автомобиль.
«Фонтанка.ру»
Погибших нет. Обойтись без летального исхода помогла реакция водителя встречной машины. Перед столкновением он успел сменить траекторию, уберег пассажира от прямого удара и протаранил заднюю часть каршеринга.