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22.08.2020 00:11
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«Капитан Артюшин» ушел на дно Вологды под стенами кремля

Прогулочное судно с пассажирами ушло на дно реки в центре Вологды, экипаж и пассажиров удалось спасти.

«В 22.00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области по поступила информация о том, что в городе Вологда на реке Вологда у Кремлевской площади затонуло судно — «Капитан Артюшин», 1973 года постройки», — сообщает региональное ГУ МЧС.

По предварительной информации на борту находилось 25 человек, в том числе, 1 ребенок. Все люди перевезены на берег. Погибших, пострадавших нет, сообщают спасатели.

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