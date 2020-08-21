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21.08.2020 23:30
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В столичной летальной статистике стабильность. От коронавируса скончались 10 москвичей

В российскую коронавирусную статистику попали ещё десять москвичей, умерших с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19. Примерно о таких данных столичный оперштаб рапортует на протяжении месяца.

Таким образом, на 21 августа в Москве жертвами коронавируса стали 4 720 человек, по России в целом подтверждена смерть 16 199 заболевших. По количеству умерших столица держится на первом месте, второе занимает Петербург, где официально зарегистрировано 2 314 умерших от COVID-19.

Суточная статистика Москвы практически неизменна с 22 июля. Ежедневно в столице подтверждают 10-14 смертей. В Петербурге подсчёты не настолько ровные, смертность может «прыгать» в десять раз.

Всего в России выявлено 946 976 заболевших коронавирусом.

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