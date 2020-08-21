В столичной летальной статистике стабильность. От коронавируса скончались 10 москвичей

В российскую коронавирусную статистику попали ещё десять москвичей, умерших с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19. Примерно о таких данных столичный оперштаб рапортует на протяжении месяца.



Таким образом, на 21 августа в Москве жертвами коронавируса стали 4 720 человек, по России в целом подтверждена смерть 16 199 заболевших. По количеству умерших столица держится на первом месте, второе занимает Петербург, где официально зарегистрировано 2 314 умерших от COVID-19.