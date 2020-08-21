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21.08.2020 23:00
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Из-за пожара на Васильевском острове эвакуировали девятерых. Двое успели отметить пятницу

сео: Девять человек эвакуировали при пожаре рядом с метро на Васильевском острове 21 августа 2020 года

Пожарные остановили распространение огня в квартире четырёхэтажного дома, которая загорелась на Васильевском острове в Петербурге вечером 21 августа. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, пожар на 7-й линии Васильевского острова, 44, локализован в половине десятого вечера. Ранг с повышенного 1-бис опустили до №1.

В двухкомнатной квартире на втором этаже огонь распространился на 23 квадратных метра. Горят комната и коридор. В тушении задействовали 46 человек личного состава и 13 расчётов.

Из дома эвакуировали девять человек, двое из них оказались нетрезвы. «Сведения о пострадавших не поступали», - уточняют в пресс-службе.

Квартира в четырёхэтажке рядом с метро «Василеостровская» загорелась незадолго до девяти вечера. Пламя вырывалось из окон, о помощи просили жильцы последнего этажа. Их снимали при помощи автолестницы. Очевидцы добавляют, что выводить людей бросились сотрудники метро и дворники.

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