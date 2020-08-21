В Петербурге на 20% выросло число тяжких и особо тяжких преступлений

В Северной столице набирают обороты тяжкие и особо тяжкие преступления, а также и мошенничество, сообщил «Петростат» в опубликованном 21 августа докладе «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июле 2020 года».

«Из общего числа зарегистрированных преступлений в январе–июле 2020 года 13 192 отнесено к тяжким и особо тяжким преступлениям, что на 20,7% больше, чем в январе–июле 2019 года, их доля в общем числе преступлений составила 40,5%», - отметили аналитики.

Кроме того, за этот же период было зарегистрировано 2436 преступлений экономической направленности, что на 32,5% больше, чем в январе–июле 2019 года. В 2,6 раза выросло число случаев мошенничества.