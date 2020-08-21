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21.08.2020 20:58
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В Петербурге на 20% выросло число тяжких и особо тяжких преступлений

В Северной столице набирают обороты тяжкие и особо тяжкие преступления, а также и мошенничество, сообщил «Петростат» в опубликованном 21 августа докладе «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июле 2020 года».

«Из общего числа зарегистрированных преступлений в январе–июле 2020 года 13 192 отнесено к тяжким и особо тяжким преступлениям, что на 20,7% больше, чем в январе–июле 2019 года, их доля в общем числе преступлений составила 40,5%», - отметили аналитики.

Кроме того, за этот же период было зарегистрировано 2436 преступлений экономической направленности, что на 32,5% больше, чем в январе–июле 2019 года. В 2,6 раза выросло число случаев мошенничества.

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Комментарии (5)

altnec
Этого следовало ожидать. Достаточно иметь статистику по УДО.
guess
некогда полиции преступников перевоспитывать! Они заняты оформлением протоколов за неношение масок)) Иначе как людей заставить бояться фейковой пандемии
Лиля Хочуработать
И это только начало..
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