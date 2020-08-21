Сотрудники СПбГУ начали исследование средневекового могильника во Всеволожском районе Ленинградской области. Сначала его сочли захоронением времён Великой Отечественной войны и вызвали поисковиков, но те поняли, что тут нечто другое. Как сообщает 21 августа пресс-служба СПбГУ, человеческие останки рядом с деревней Колясово нашли в начале 2000-х местные дети. Сотрудники правоохранительных органов тогда изучили кости и выяснили, что им не один десяток лет. После того, как дачники начали интересоваться здешней землёй, жители деревни заявили, что, вероятно, тут была братская могила времен Второй мировой войны, а значит территорию надо обследовать, поскольку могут быть и другие останки. Местная администрация откликнулась и обратились к поисковому отряду «Группа "Безымянная"», который занимается перезахоронением останков советских солдат.

Поисковики этим летом обнаружили девять скелетов молодых мужчин с железными коваными ножами. Это верхний слой захоронения, на самом деле останков гораздо больше. «По мнению местных жителей, здесь были захоронения госпиталя, действовавшего во время войны. Эту точку зрения подтверждали и гильзы отечественного производства начала 1940-х годов, найденные на территории. Мы предполагали, что они могли остаться после похоронного салюта. Другая версия заключалась в том, что на участке покоятся люди, приговоренные к высшей мере наказания. Действительно, поблизости располагался особый отдел 10-й стрелковой дивизии. Приговоры, которые он выносил, тут же приводились в исполнение», — рассказывает руководитель поискового отряда «Группа "Безымянная"» Герман Сакс. Финские ножи, найденные в самом начале, вписывались в обе версии. Но на них не было характерных для XX века латунных колец, которые скрепляют деревянную ручку. Это могло свидетельствовать о том, что захоронение более старое. А вещей периода Второй мировой войны не попадалось.

Фото: Кирилл Шмелев / СПбГУ Фото: Кирилл Шмелев / СПбГУ Фото: Кирилл Шмелев / СПбГУ Фото: Кирилл Шмелев / СПбГУ Фото: Кирилл Шмелев / СПбГУ

«Захоронение произведено в несколько слоев — об этом говорят результаты обследования территории щупом и расчистки. Между слоями идет прослойка достаточно плотного грунта. Это означает, что останки хоронили не единовременно, а в несколько этапов, с большой разницей во времени. Однако в период Великой Отечественной войны покойных хоронили иначе — их складывали одного на другого в несколько слоев», — отмечает Герман Сакс. Ясность внесли сотрудники лаборатории археологии, исторической социологии и культурного наследия имени профессора Лебедева СПбГУ, к которым обратились поисковики. Археологи полностью подтвердили их догадки. Найденному захоронению, скорее всего, несколько сотен лет. «Роль Второй мировой войны в нашей истории столь значительна и трагична, что практически все костные останки, найденные сегодня, чаще всего относят именно к этому времени. Очень часто это приводит к ошибкам. Предметы, которые были найдены поисковым отрядом, имеют характерный облик для периода позднего Средневековья и раннего Нового времени. В ближайшее время сотрудники кафедры археологии и лаборатории археологии СПбГУ обследуют этот археологический памятник и определят его границы, — рассказывает научный сотрудник лаборатории археологии СПбГУ Кирилл Шмелев. — По всей видимости, останки могли принадлежать местным крестьянам. На это указывает то, что рядом с некоторыми костяками обнаружены традиционные ножи, — это один из характерных элементов костюма финноязычного населения региона».