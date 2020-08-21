Прививочная кампания стартует на следующей неделе. Вакцины от гриппа готовят для 60% петербуржцев

Санкт-Петербург готовится к масштабной вакцинации горожан от гриппа. В этом году планируется охватить прививками не менее 60% населения города — 3,2 миллиона человек, в том числе более 488 тысяч детей.

Подготовку к ежегодному сезонному подъёму заболеваемости в осенне-зимний период и меры профилактики гриппа и ОРВИ в новых условиях обсудили 21 августа в Смольном члены чрезвычайной противоэпидемической комиссии с участием вице-губернаторов Санкт-Петербурга Евгения Елина и Олега Эргашева и главного санитарного врача города Наталии Башкетовой.