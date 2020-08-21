Прививочная кампания стартует на следующей неделе. Вакцины от гриппа готовят для 60% петербуржцев
Санкт-Петербург готовится к масштабной вакцинации горожан от гриппа. В этом году планируется охватить прививками не менее 60% населения города — 3,2 миллиона человек, в том числе более 488 тысяч детей.
Подготовку к ежегодному сезонному подъёму заболеваемости в осенне-зимний период и меры профилактики гриппа и ОРВИ в новых условиях обсудили 21 августа в Смольном члены чрезвычайной противоэпидемической комиссии с участием вице-губернаторов Санкт-Петербурга Евгения Елина и Олега Эргашева и главного санитарного врача города Наталии Башкетовой.
Как сообщает пресс-служба Эргашева, вакцинация горожан от гриппа начнётся на следующей неделе, будут работать передвижные прививочные пункты. Особое внимание врачи уделят группам риска: детям, беременным женщинам, пожилым людям, медработникам, педагогам и пациентам, страдающим хроническими заболеваниями.
Хотя Петербург выходит из режима вынужденных ограничений, сохраняются риски обострения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Система городского здравоохранения готова к любому развитию эпидемической ситуации, отмечается в сообщении. Охват населения тестированием на COVID-19 высокий, резервы для оказания помощи ковидным пациентам достаточны: 3516 коек в 11 городских стационарах. Расширяется сеть медицинских учреждений, которые в случае обострения можно задействовать в кратчайшие сроки, создаются резервы лекарств и средств индивидуальной защиты. В больницах, которые вернулись к штатной работе, сохранена инфраструктура инфекционных стационаров (санпропускники, запас средств индивидуальной защиты).