Суд арестовал активиста, который висел на Троицком мосту в поддержку политзаключённых

Перформанс в поддержку политзаключённых России и Белоруссии закончился для исполнявшего роль висельника на Троицком мосту в спецприёмнике. В глазах полиции и суда активист мелко хулиганил.



Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов города, 21 августа Дзержинский районный суд признал Павла Крисевича виновным в нарушении общественного порядка (статья 20.1 КоАП) и назначил пять суток административного ареста.



«Первые сутки в изоляторе, в прекрасной стране», — написал Крисевич в своём Instagram.

