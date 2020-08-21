Суд арестовал активиста, который висел на Троицком мосту в поддержку политзаключённых
Перформанс в поддержку политзаключённых России и Белоруссии закончился для исполнявшего роль висельника на Троицком мосту в спецприёмнике. В глазах полиции и суда активист мелко хулиганил.
Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов города, 21 августа Дзержинский районный суд признал Павла Крисевича виновным в нарушении общественного порядка (статья 20.1 КоАП) и назначил пять суток административного ареста.
«Первые сутки в изоляторе, в прекрасной стране», — написал Крисевич в своём Instagram.
Активисту припомнили акцию, во время которой он подвесил себя на тросе к Троицкому мосту, а потом оказался в воде. Полиция задержала его накануне, при этом четверг у молодого человека также выдался насыщенным: он успел принести к зданию УФСБ «ядовитый» чай в поддержку Навального.
Правоохранителям 20-летний Крисевич знаком также по акции у суда на Кирочной, где массово задерживали сочувствующих фигурантам дела об участии в террористической и запрещённой «Сети». Полиция сочла Крисевича вдохновителем публичного мероприятия, но суд вернул его протокол составителям.