Сафронов не забросил тренировки в «Лефортово». Спортом он занимается на коврике из террористического дела

Как пишет 21 августа «Коммерсант» , об условиях в «Лефортово» Сафронов рассказал одному из своих адвокатов, который добился встречи со своим подзащитным . Жалоб на питание у арестанта нет, единственной претензией оказалось освещение. По словам Сафронова, привыкнуть к свету, который не выключают даже ночью, ему не удаётся: тёмная повязка не спасает, глаза воспалены, соответствующих капель нет.

Следователи бывшим журналистом особо не интересуются, на допросы и следственные действия не забирают. Высвободившееся время он посвящает чтению классики и свежих новостей из газет, выполняет упражнения.

С последним ему помог сосед Диловаршо Шарипов. Уроженца Таджикистана задержали за попытку напасть с топором на прохожих в столице и приговорили к 14 годам колонии за подготовку теракта. Материалы дела, склеенные с помощью киселя с сахаром, Шарипов предложил сокамернику в качестве коврика для тренировок.

Правозащитники переживали, что у Сафронова могут не сложиться отношения с сокамерником. Однако, по словам бывшего журналиста, он помогает Шарипову составлять жалобы, а после того, как специально для него заказал халяльную колбасу, больше не просыпается по ночам от громких молитв.

Ивана Сафронова задержали в начале июля этого года, а вскоре предъявили обвинение в госизмене. По версии ФСБ, он работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признаёт себя виновным. От сделки со следствием он отказался. В ФСБ утверждают, что вменяемое Сафронову не связано с его работой журналистом. По версии следствия, секретные сведения зарубежным структурам передавались при помощи шифрования данных на домашнем компьютере Сафронова.