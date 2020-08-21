Кокорина может выкупить у «Спартака» итальянский клуб

«Знаю, это кажется невероятным, но, по моим данным, «Рома» продолжает проявлять интерес к Кокорину. Официального предложения еще не сделано, но разговоры уже ведутся. Сделка становится снова возможной. Не исключено, что в ближайшее время «Рома» сделает официальный запрос в «Спартак» на предмет трансфера Кокорина», ‒ пишет Арустамян.

Футболиста Александра Кокорина может выкупить у «Спартака» итальянский футбольный клуб «Рома». Об этом 21 августа сообщил в своем телеграм-канале известный спортивный журналист Нобель Арустамян.

Журналист обратил внимание, что интерес у «Ромы» к Кокорину возник после смены владельца: его приобрел миллиардер Дэн Фридкин за 591 млн евро.



При этом гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов заявил Championat.com, что у московского клуба с Кокориным «были определенные договоренности по трансферу в Европу».



Бывший зенитовец Александр Кокорин перешел в «Спартак» 2 августа, но пока из-за травмы не сыграл за команду ни одного матча.

