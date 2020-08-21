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21.08.2020 17:51
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Кокорина может выкупить у «Спартака» итальянский клуб

Футболиста Александра Кокорина может выкупить у «Спартака» итальянский футбольный клуб «Рома». Об этом 21 августа сообщил в своем телеграм-канале известный спортивный журналист Нобель Арустамян.

«Знаю, это кажется невероятным, но, по моим данным, «Рома» продолжает проявлять интерес к Кокорину. Официального предложения еще не сделано, но разговоры уже ведутся. Сделка становится снова возможной. Не исключено, что в ближайшее время «Рома» сделает официальный запрос в «Спартак» на предмет трансфера Кокорина», ‒ пишет Арустамян.

Журналист обратил внимание, что интерес у «Ромы» к Кокорину возник после смены владельца: его приобрел миллиардер Дэн Фридкин за 591 млн евро.

При этом гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов заявил Championat.com, что у московского клуба с Кокориным «были определенные договоренности по трансферу в Европу».

Бывший зенитовец Александр Кокорин перешел в «Спартак» 2 августа, но пока из-за травмы не сыграл за команду ни одного матча.

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Комментарии (5)

victor_k
Это анекдот такой, да?..

Рома (5 место в итальянской Serie A 2019-20) никогда не купит этого "светилу великого российского футбола".
Да ещё с судимостью.
Да ещё со склонностью к, мягко говоря, "нарушениям режима".

Если уж Аршавен с Пиджаковым в Европе, в основном, "полировали лавку", то этот "самородок" там и подавно не нужен.

Президент "Ромы" не захочет получить после матча стулом по голове.
260928241
Может. Но не хочет.
Sibir_5e4d67bbb7aea
..."известный спортивный журналист Нобель Арустамян"..... А хочется слышать Озеровых...
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