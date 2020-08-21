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21.08.2020 17:10
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«Итоги недели» с Андреем Константиновым:

Навальный в коме, Лукашенко в Минске, Ефремов в суде. Что дальше?

Итоги недели

fontanka.ru

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Уходящую информационную неделю в прямом эфире обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков.

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