Ефремов на суде заявил, что мог сидеть на пассажирском сиденье в момент аварии. Он не помнит, пробивал ли стекло джипа головой
Актер Михаил Ефремов во время заседания суда 21 августа заявил, что мог находиться на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП. Об этом сообщает ТАСС.
«Может, об этом шрам на шее говорит. Если я садился на пассажирское сиденье, то я просто перекидывал ремень безопасности и накинул его себе на шею. Он всегда был пристегнут... Я не дам 100%, но на 80% могу сказать, что сидел на пассажирском сиденье. Я склоняюсь к этому. Более того, я склоняюсь к тому, что меня туда затащили», — сказал актер.
Кроме того, Ефремов заявил, что мог пробить лобовое стекло своего джипа во время ДТП, но он этого не помнит.
Накануне «секретный свидетель защиты» Александр Кобец заявил, что актера он после ДТП видел именно на пассажирском сиденье, а за рулем якобы находился человек с темными, без седины, волосами, примерно 37–38 лет, в футболке и «тяжелом жилете». Правда, как выяснилось, свидетель слеп на один глаз и перед происшествием выпил полтора литра пива «Балтика № 9».
Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян. Родственники Захарова заявили иски о компенсации морального вреда на 7,5 миллиона и один рубль.