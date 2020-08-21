Ефремов на суде заявил, что мог сидеть на пассажирском сиденье в момент аварии. Он не помнит, пробивал ли стекло джипа головой

Актер Михаил Ефремов во время заседания суда 21 августа заявил, что мог находиться на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП. Об этом сообщает ТАСС.



«Может, об этом шрам на шее говорит. Если я садился на пассажирское сиденье, то я просто перекидывал ремень безопасности и накинул его себе на шею. Он всегда был пристегнут... Я не дам 100%, но на 80% могу сказать, что сидел на пассажирском сиденье. Я склоняюсь к этому. Более того, я склоняюсь к тому, что меня туда затащили», — сказал актер.