Bloomberg: В окружении Путина многие считают Лукашенко «токсичным и утратившим доверие» и готовятся к смене власти в Белоруссии
В окружении Владимира Путина есть люди, которые считают, что Александр Лукашенко не сможет удержаться у власти. Об этом 21 августа пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники «в ближайшем окружении» российского президента.
Один из собеседников агентства отметил, что Москва считает «Лукашенко токсичным и утратившим доверие» и, возможно, России выгоднее найти взаимопонимание с оппозицией. Если оппозиционеры последуют примеру Украины и попытаются сблизиться с ЕС, это будет для Путина неприемлемо, подчеркнул он. Однако в Москве нет уверенности, что уход Лукашенко станет негативным событием для России. Источник агентства заявил, что Москва не станет ускорять падение белорусского лидера, но даже если он сохранит власть, доверие к нему как к надежному партнеру будет утрачено.
В Кремле не хотят идти на военное вмешательство в Белоруссии, говорят собеседники Bloomberg. Это может настроить простых белорусов против России. При этом в издании подчеркивают, что пока Москва не бросает Лукашенко — о чем свидетельствуют и постоянные телефонные переговоры с ним Путина.
Президент России ранее заявил, что белорусские проблемы должны решаться руководством страны в диалоге с гражданами. Песков говорил, что необходимости в военном вмешательстве России пока нет.