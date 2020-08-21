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21.08.2020 15:54
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Bloomberg: В окружении Путина многие считают Лукашенко «токсичным и утратившим доверие» и готовятся к смене власти в Белоруссии

В окружении Владимира Путина есть люди, которые считают, что Александр Лукашенко не сможет удержаться у власти. Об этом 21 августа пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники «в ближайшем окружении» российского президента.

Один из собеседников агентства отметил, что Москва считает «Лукашенко токсичным и утратившим доверие» и, возможно, России выгоднее найти взаимопонимание с оппозицией. Если оппозиционеры последуют примеру Украины и попытаются сблизиться с ЕС, это будет для Путина неприемлемо, подчеркнул он. Однако в Москве нет уверенности, что уход Лукашенко станет негативным событием для России. Источник агентства заявил, что Москва не станет ускорять падение белорусского лидера, но даже если он сохранит власть, доверие к нему как к надежному партнеру будет утрачено.

В Кремле не хотят идти на военное вмешательство в Белоруссии, говорят собеседники Bloomberg. Это может настроить простых белорусов против России. При этом в издании подчеркивают, что пока Москва не бросает Лукашенко — о чем свидетельствуют и постоянные телефонные переговоры с ним Путина.

Президент России ранее заявил, что белорусские проблемы должны решаться руководством страны в диалоге с гражданами. Песков говорил, что необходимости в военном вмешательстве России пока нет.

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Комментарии (18)

260928241
В Кремле , одни умницы ! Так держать.
260551481
Кремль и околонего спят и видят как похоронить Лукашенко, а тут такая возможность !!!
zlopopik
То есть блумберг признал Белоруссию за Москвой и подталкивает батьку к еще большему сближению с Россией.
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