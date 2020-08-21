Bloomberg: В окружении Путина многие считают Лукашенко «токсичным и утратившим доверие» и готовятся к смене власти в Белоруссии

В окружении Владимира Путина есть люди, которые считают, что Александр Лукашенко не сможет удержаться у власти. Об этом 21 августа пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники «в ближайшем окружении» российского президента.



Один из собеседников агентства отметил, что Москва считает «Лукашенко токсичным и утратившим доверие» и, возможно, России выгоднее найти взаимопонимание с оппозицией. Если оппозиционеры последуют примеру Украины и попытаются сблизиться с ЕС, это будет для Путина неприемлемо, подчеркнул он. Однако в Москве нет уверенности, что уход Лукашенко станет негативным событием для России. Источник агентства заявил, что Москва не станет ускорять падение белорусского лидера, но даже если он сохранит власть, доверие к нему как к надежному партнеру будет утрачено.

