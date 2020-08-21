Минздрав: Все объявления о предзаказе вакцины от коронавируса — фейки

О действиях мошенников предупредили в Минздраве людей, которые верят объявлениям о возможности предзаказа COVID-вакцины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.
«Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми. Многочисленные объявления с предложением внести предоплату за вакцину, размещенные на данный момент в сети Интернет, могут носить мошеннический характер», — уверил Кузнецов.
Представитель ведомства также попросил россиян не пользоваться услугами ушлых бизнесменов, которые предлагают продать вакцину, так как пока нет планов о том, что её пустят в продажу. Распределением поставок вакцины от COVID-19 будет заниматься Минздрав России.
Вакцину зарегистрировали в России 11 августа, об этом сообщил президент России Владимир Путин. Разработчик, Центр Гамалеи, признал, что эпидемиологическая эффективность препарата не изучалась.
К презентации российской вакцины международное сообщество отнеслось прохладно. Эксперты указывали на явную недостаточность исследований, в которых участвовали всего 38 человек, ВОЗ заявила о нехватке информации о российской вакцине, Евросоюз предпочел разработку Оксфордского университета и компании AstraZeneca.