Минздрав: Все объявления о предзаказе вакцины от коронавируса — фейки

О действиях мошенников предупредили в Минздраве людей, которые верят объявлениям о возможности предзаказа COVID-вакцины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.



«Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми. Многочисленные объявления с предложением внести предоплату за вакцину, размещенные на данный момент в сети Интернет, могут носить мошеннический характер», — уверил Кузнецов.

