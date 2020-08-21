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21.08.2020 15:29
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Участника нападения с ножом на Дворцовой суд отправил под домашний арест

Дзержинский районный суд рассмотрел ходатайство дознания Центрального района, которое просило поместить под арест Ислама Мусаева. Его задержали вместе с другом 17 августа на Дворцовой набережной по обвинению в нападении с ножом на 18-летнего петербуржца.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ.

Сам Мусаев в суде уверял, что ничего не делал: «Не успел убежать, вот меня и схватили».

Он просил суд не арестовывать его вообще либо поместить под домашний арест.

Суд отказал дознанию, избрав обвиняемому домашний арест до 15 сентября

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Комментарии (9)

Annonym
Ну типичное Отношение Системы к Мигрантам и не важно Внутренним из Дагестана или Чечни или Внешним ...
Я Надеюсь что Адекватная и Думающая Часть общества и Жителей России будет Согласна с ниже написанным .
Что таких надо Сразу Высылать из Страны как это и Делают в той же Германий !
260551481
Всех басурман по аулам !
Cashmare
то есть там бухало целое стадо исламов, просто не все с ножами, или все с ножами, но не все бухали? а может это страус злой? а может и не злой?
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