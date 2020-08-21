Участника нападения с ножом на Дворцовой суд отправил под домашний арест
Дзержинский районный суд рассмотрел ходатайство дознания Центрального района, которое просило поместить под арест Ислама Мусаева. Его задержали вместе с другом 17 августа на Дворцовой набережной по обвинению в нападении с ножом на 18-летнего петербуржца.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ.
Сам Мусаев в суде уверял, что ничего не делал: «Не успел убежать, вот меня и схватили».
Он просил суд не арестовывать его вообще либо поместить под домашний арест.
Суд отказал дознанию, избрав обвиняемому домашний арест до 15 сентября